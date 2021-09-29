В России – новый антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки

В России – новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки. По данным на 28..

В России – новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки. По данным на 28 сентября, скончались 852 человека. При этом растёт количество новых случаев коронавируса. Оперативный штаб сообщает о 21 тысяче заражённых за последние сутки.

Увеличение числа инфицированных и умерших власти связывают с распространением дельта-штамма коронавируса. Ранее глава Роспортебнадзора Анна Попова также заявила, что COVID становится сезонным заболеванием.

Власти Москвы ужесточают контроль за ношением масок в общественных местах.

[Евгений Федоренко, житель Москвы]:

«Меры, мне кажется, изначально были избыточными. Мы прекрасно видим, что коронавирус – это заболевание, которое пришло в человечество уже, видимо, окончательно. И нужно работать в сторону фармакологии, то есть решать вопросы на уровне не таких жёстких репрессивных мер, а решать вопросы со стороны фармакологических компаний, чтобы людям это не приносило никакого дискомфорта, и люди не лишались работы». [Надежда Вашанина, жительница Москвы]:

«Я считаю, что, знаете, какие ограничения: просто приезжих поменьше и выезжали за границу поменьше, и посещали общественные заведения, такие как кафе, рестораны. Я считаю, там можно подхватить этот вирус».

Карантинные меры также ужесточили в Самарской и Белгородской областях, Чувашии, Удмуртии и Пермском крае.

В России в общей сложности выявили почти семь с половиной миллионов случаев COVID-19, умерло 205 тысяч человек. Полностью вакцинировались 42 миллиона россиян. Это 29% населения страны.

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