Какой сюрприз получил малыш от полиции

Малыш Бейли Пультц ухаживал за рассадой перца, росшей в горшке. Каждое утро он выбегал на улицу посмотреть, как перец подрос за ночь. Однажды Бейли обнаружил, что горшок с исчез. Родителей удивило, как на это отреагировал четырёхлетний сын.

«Не волнуйтесь, мама и папа, полицейские поймают того, кто забрал горшок, и вернут мои перцы», – сказал мальчик родителям вечером перед сном.

Благодаря словам сына у родителей родился план. На следующий день они поехали в полицейское управление Норт-Бенда и объяснили, что произошло. Офицер Крис Рул взялся помочь. Один сосед, узнав о пропаже, купил новое растение. Именно его и привёз полицейский мальчику. Малыш был в восторге от того, что за ночь перец сильно подрос.

Мама малыша Бейли написала на своей страничке в Facebook:

«Они решили наш вопрос за 5-10 минут, прислали полицейского, который был так добр и привёз сыну новую рассаду перца. Сын был очень счастлив и всё время благодарил полицейского за то, что тот вырастил такой большой перец! (Его пропавшие перцы были крошечными) Огромное спасибо городскому полицейскому управлению Норт-Бенда за то, что наполнили день маленького мальчика радостью».

