Серый холм в Лиме украсила гигантская картина

Радужные краски украсили этот серый холм в столице Перу. Частью необычной гигантской картины стали небольшие дома..

Радужные краски украсили этот серый холм в столице Перу. Частью необычной гигантской картины стали небольшие дома жителей Лимы.

В этом районе было много заражённых ковидом. Двое местных художников решили изменить жизнь соседей к лучшему. Они покрывают стены яркими красками, а также рисуют картины.

[Даниэль Манрике, художник]:

«Этот район считался небезопасным. Мы решили стереть это социальное клеймо с помощью искусства».

Художникам помогают и местные жители. Разрисовывают даже лестницы.

[Карла Маган, художница]:

«Это наш ответ как местных жителей и художников, на трудности. Мы изменим наш район с помощью энергии цвета, поднимем настроение всем соседям».

Монументальное произведение искусства занимает площадь в 300 тысяч квадратных метров. Его видно из разных районов города.

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