Улицы Лондона зажглись одновременно

Ангелы, бабочки, ели и множество других декораций. В этом году Лондон впервые зажёг рождественскую иллюминацию одновременно..

Ангелы, бабочки, ели и множество других декораций. В этом году Лондон впервые зажёг рождественскую иллюминацию одновременно на самых знаковых улицах. А их около 20. Город сразу преобразился.

Пандемия и «брексит» больно ударили по туризму. Здесь надеются, что праздничные огни привлекут в центр побольше британцев.

[Марк Уильямс, предприниматель]:

«Туристы обожают приезжать, чтобы на них посмотреть. Лондонцам очень важно, чтобы они вернулись».

Иллюминацию зажгли раньше обычного. Крупные магазины ещё не успели украсить свои витрины. Но дух Рождества заставляет людей выйти на прогулку, несмотря на холод.

[прохожая]:

«Зимой я редко провожу время на улице, холодно. Но рождественские декорации вдохновляют выйти из дома и приехать в центр».

Рынок в популярном районе Ковент-Гарден уже готов к праздникам. Здесь установили 17-метровую ёлку, которую украшают 30 тысяч огоньков.

[прохожий]:

«Так приятно после напряжённого дня прогуляться по Пикадилли, увидеть все эти огни. Так просто пошёл бы домой. А теперь настроение поднялось, очень хорошо». [прохожие]:

«Огни заряжают рождественским настроением. Да, приходит ощущение праздника Особенно после такого сложного года приятно видеть, что люди снова вместе».

А Карнаби-стрит украсило более 600 сверкающих 3D- и 2D-бабочек. Инсталляцию назвали «Рождественский калейдоскоп Карнаби». Создавать его помогала организация, поддерживающая беженцев.

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