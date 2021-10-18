Первопроходец: зонд НАСА изучит троянские астероиды Юпитера

Космический зонд под названием «Люси» первым в мире изучит троянские астероиды Юпитера. Аппарат принадлежит агентству НАСА. Запуск состоялся на мысе Канаверал во Флориде.

Миссия «Люси» продлится 12 лет. За это время зонд исследует рекордное количество астероидов. Некоторые достигают 225 километров в диаметре.

Считается, что астероиды богаты соединениями углерода. Учёные надеются, что полученные данные помогут понять, как формировались планеты Солнечной системы. Также возможно появится новое представление о происхождении органических материалов и жизни на Земле.

Троянские астероиды – это небольшие тела, которые вращаются вокруг Солнца и движутся по орбите какой-либо планеты или её спутника. «Троянцы» Юпитера состоят из двух больших групп. Также известны троянские астероиды Марса, Нептуна, Урана и Земли. По орбите нашей планеты движется только один такой объект.

Аппарат «Люси» начнёт изучать астероиды в апреле 2025 года.

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