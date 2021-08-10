Выжженная степь: в Казахстане лошади умирают от голода и жажды

Умирают от голода и жажды. Такая участь постигла лошадей на казахстанском полуострове Мангистау на берегу Каспийского..

Умирают от голода и жажды. Такая участь постигла лошадей на казахстанском полуострове Мангистау на берегу Каспийского моря. Рекордная жара выжгла пастбища и иссушила источники. Туши и кости животных теперь разбросаны по степи, а сотни скотоводов не знают, как жить дальше.

На фермах ослабших лошадей подвешивают с помощью верёвок.

[работница фермы]:

«Если не подвесить, она падает и не стоит на ногах».

Бывший пастух Габидолла держит ферму почти два десятка лет. 20 его лошадей уже умерли, остальные 150 – на грани голодной смерти.

[Габидолла Калынбайулы, скотовод]:

«У нас три года была засуха. Трава плохо росла, но всё же не так, как в этом году. Сейчас осталось только то, что мы называем чёрной травой».

Власти Казахстана запретили экспорт кормов для животных и попросили соседние страны помочь с водой. И хотя фермерам Мангистауской области помогают ячменём, лошади всё равно голодают. Цены на корма растут. Приходится подмешивать им в еду размокший картон. Но поить почти нечем.

[Габидолла Калынбайулы, скотовод]:

«Если бы власти отправляли к нам машину воды каждый день или хотя бы раз в два-три дня, то я смог бы спасти животных».

Сообщается, что в регионе уже погибло около 1000 лошадей, коров и овец.

По мнению экологов, полуостров становится засушливее из-за обмеления Каспийского моря.

[Орынбасар Тогжанов, эколог]:

«Постепенно (вода) поднимается, но не доходит до прежнего уровня. Таким образом, Каспий постепенно снижается».

На полуострове разведение лошадей и верблюдов – традиционное занятие. А конина и кобылье молоко – основные продукты питания казахов. При этом всё сельское хозяйство подвержено риску из-за погодных катаклизмов.

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