Олимпийский флаг прилетел в Париж

Этот самолёт привёз в Париж французских золотых медалистов Олимпиады в Токио. Но не только их. Первой..

Этот самолёт привёз в Париж французских золотых медалистов Олимпиады в Токио. Но не только их. Первой по трапу спускается мэр столицы Анн Идальго. А в руках у неё Олимпийский флаг, который ей передали организаторы Игр.

С этого момента Париж официально начинает подготовку к предстоящей Летней Олимпиаде 2024 года.

[Анн Идальго, мэр Парижа]:

«Париж будет готов, поскольку мы стремились провести Игры, для которых нужно было бы строить немного объектов. 95% инфраструктуры уже существует».

Франция также обещает приложить все усилия, чтобы Игры прошли со зрителями. В Токио организаторы не решились заполнить трибуны стадионов и спортивных центров, чтобы не допустить вспышки COVID. В страну так и не приехали туристы, и Игры принесли Японии лишь растраты в размере 15 миллиардов долларов.

Правительство Франции обещает извлечь уроки.

[Анн Идальго, мэр Парижа]:

«Игры в Токио проводили в очень сложных для властей условиях, но они это сделали. Мы видим, что людям нужна надежда, нужно ждать чего-то позитивного, и Игры – это то позитивное событие, которого мы с нетерпением ждём».

А это уже поднятие Олимпийского флага у городской администрации. Мэрия обещает сделать Игры ближе к людям. Так, организаторы уже думают, как вынести церемонию открытия Олимпиады за пределы одного стадиона на улицы в центр Парижа.

[Руди Гобер, баскетболист]:

«Начало через три года, но мы видели на примере Рио, что время летит очень быстро. Так что всё произойдёт очень скоро».

Ранее Париж уже дважды принимал летние Игры: в 1900 и 1924 годах.

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