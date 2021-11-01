В Индии фигурами лангуров отпугивают банды обезьян

Необычная охрана появилась на севере Индии. В метро города Лакхнау устанавливают фигуры лангуров. Их грозный вид..

Необычная охрана появилась на севере Индии. В метро города Лакхнау устанавливают фигуры лангуров. Их грозный вид отпугивает ватаги обезьян, которые обычно нападают на людей.

[Вивек Мишра, сотрудник метрополитена]:

«Обезьяны превратились в угрозу. Они доставляли неприятности пассажирам, нападали на них и выхватывали вещи. Мы отпугивали их записью голоса разъярённого лангура. Это помогло, но ненадолго».

После неудачи решили дополнить звуковую защиту визуальной и установили эти картонные фигуры. Эффект на лицо – обезьян на станции нет. Однако работники постоянно меняют положение фигур. Это должно сбить с толку нахальных животных. На платформах также дежурят охранники с дубинками.

В Индии серых лангуров считают священными обезьянами. Их называют хануманами по имени обезьяноподобного божества в индуизме. Хануман покровительствует наукам и деревенской жизни.

Лангуры также часто забираются в дома людей и воруют еду и вещи. Однако их не трогают. Обижать этих хулиганов считается грехом.

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