Волонтёры спасли шесть кошек в сгоревшем якутском селе

Пепелище и запах гари – всё, что осталось от якутского села Бясь-Кюёль. Огонь пронёсся здесь в..

Пепелище и запах гари – всё, что осталось от якутского села Бясь-Кюёль. Огонь пронёсся здесь в выходные. Люди бежали, бросив всё. В том числе животных.

Этим кошкам, можно сказать, повезло. К ним на помощь подоспели волонтёры.

Удалось спасти шестерых. Их доставили в ветеринарную клинику в Якутск. Четыре кошки – в тяжёлом состоянии. В том числе этот кот.

[Екатерина Фёдорова, волонтёр]:

«Мы начали звать, кыскать, он отозвался, начал кричать. Прямо по середине болота сидел. Видимо, лапы болят, и он прямо в воду туда сел».

В ходе поисков волонтёры видели страшную картину – сгоревшую собаку, оставленную на цепи. Встретился им и телёнок, которому посчастливилось выжить. На душе было тяжело, но горевать некогда.

[Екатерина Фёдорова, волонтёр]:

«Для таких эмоций не было времени. Мы просто бегали и быстрей-быстрей забрать (хотели). Потому что они уже сутки там сидели, помощи просили. Это же всё болит. А потом осознавать всё начали уже под утро, когда приехали домой».

А эта кошка беременна. Ей сделали УЗИ. У неё будет шесть котят. Но, что их ждёт, тоже не известно.

[Екатерина Фёдорова, волонтёр]:

«Состояние у неё тоже тяжёленькое. Отказ от еды, от воды. По поводу того, если родит, как она будет кормить, тоже под вопросом, потому что у неё соски обгорели».

Выживут ли кошки, непонятно. Состояние стабильно тяжёлое. Но волонтёры и ветеринары надеются на лучшее.

Двух кошек хотят забрать хозяева, но сперва им нужно решить вопрос с жильём. Все 185 жителей села остались без крова.

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