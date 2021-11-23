Как готовятся к Зимней Олимпиаде на субтропическом острове

Последние шесть лет тайваньская саночница Ли Синьжун тренировалась на асфальтированных горных трассах. К своим санкам приматывает..

Последние шесть лет тайваньская саночница Ли Синьжун тренировалась на асфальтированных горных трассах. К своим санкам приматывает колёса, и мечтает однажды взять медаль на Зимней Олимпиаде. Сейчас её цель – игры 2022 года в Пекине.

Обычно жители этого субтропического острова для занятий зимними видами спорта выезжали за границу. Однако пандемия внесла коррективы. Ли и ещё одной лыжнице пришлось искать варианты дома.

[Ли Синьчжун, саночница]:

«Когда спортсмены из крупных стран узнают о том, как мы тренируемся, они обычно в шоке. Они отмечают, что мы действительно прикладываем много усилий, чтобы тренироваться».

Но теперь у девушек появилось новое место для тренировок. Отец одной из спортсменок, в прошлом лыжник, построил крытый ледовый учебный центр. Там можно тренироваться, хотя длины трассы обычно не хватает, и спортсменки часто врезаются в борта.

[Ли Винъи, лыжница]:

«Я очень жду Олимпиады. Хотя мы понимаем, что на пьедестал вряд ли взойдём, но мы очень хотим попасть на линию старта».

На прошлые Зимние Игры в 2018 году Тайвань послал только четырёх спортсменов. Не удивительно, ведь даже в самые холодные зимы снег здесь выпадает лишь высоко в горах. При этом спортсмены из этой частично признанной страны ещё ни разу не завоёвывали медалей на зимних Олимпиадах.

Если обе девушки пройдут квалификацию, то смогут соревноваться в команде под названием «Китайский Тайбэй». Причина в том, что коммунистические власти КНР считают Тайвань своей мятежной провинцией. Они периодически дают понять острову, что готовы вернуть его силой.

Стоит отметить, что после отделения на Тайване действует демократическая форма правления.

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