В Новосибирске выращивают изумруды, почти не отличимые от настоящих

Эти ослепительные драгоценные камни не добыты из недр земли, а выращены искусственно. Синтетические изумруды высочайшего качества..

Эти ослепительные драгоценные камни не добыты из недр земли, а выращены искусственно. Синтетические изумруды высочайшего качества создают на научно-производственном предприятии в Новосибирске.

[Дмитрий Фурсенко, главный технолог компании «Тайрус»]:

«Вот это колумбийский изумруд. Это берилл, окрашенный ванадием. У него очень слабая свилеватость, поэтому он очень хорошо играет. И у него чистый цвет, поэтому от толщины практически не зависит интенсивность его окраски».

Цвет природного колумбийского изумруда считается эталонным. Только новосибирским специалистам удалось создать аналог, который трудно отличить от настоящего камня.

[Олег Холдеев, директор компании «Тайрус»]:

«Неподготовленные геммологи просто выдают сертификат, что это природный материал. Они не могут найти отличия. Но мы этим не гордимся. Мы говорим, что настолько близко подошли к природе, что уже стёрлись все различия».

Искусственные изумруды делают из невзрачного берилла. Его измельчают и высыпают в автоклавы – специальные ёмкости. В них при большой температуре и высоком давлении образуются кристаллы изумруда. Такой метод называется гидротермальным.

Кроме того, для получения камня используют химический раствор. Его состав не разглашается, поскольку именно он позволяет вырастить качественный самоцвет. На создание камня весом от 600 до 1000 граммов уходит примерно месяц.

Огранённые и отполированные искусственные изумруды вставляют в серьги, браслеты и кольца. На предприятии также выращивают синтетические рубины, сапфиры, аквамарины и александриты. Специалисты планируют в будущем расширить ассортимент.

Продукцию из Новосибирска закупают страны Европы и Азии, а также – США.



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