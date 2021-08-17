На Гаити объявили трёхдневный траур по жертвам землетрясения

На Гаити – трёхдневный траур. Карибская страна скорбит по жертвам субботнего землетрясения. По данным властей, погибших уже 1419, и число будет расти.

Ещё около 7000 человек получили телесные повреждения. Разрушено более 37 тысяч жилых домов. Пострадали также здания десятков школ, церквей и отелей.

В понедельник сложностей добавилось – по острову ударил шторм «Грейс». Непогода осложняет спасательные операции и положение тех, кто лишился крова. По данным метеорологов, может выпасть до 38 сантиметров осадков.

[пострадавший от землетрясения]:

«У людей, которым нужна помощь, ничего нет. Моя мать больна, для неё нужен брезент. Мне не нужна еда, главное – брезент. Вместо того чтобы дать нам всё, что нужно, нас бьют».

Власти обещают предоставить пострадавшим кров и гуманитарную помощь.

[Ариэль Анри, премьер-министр Гаити]:

«Мы решили распределять международную и местную помощь среди наиболее пострадавших людей. Этим будет заниматься служба гражданской защиты».

Однако пока многие помощи так и не дождались.

[пострадавший от землетрясения]:

«Пытаюсь устроиться на ночлег. Эта катастрофа сильно повлияла на нас. Нам некуда идти. У меня есть только простыня. Сплю в ней на земле. Ночью очень холодно. Было бы хорошо достать брезент». [пострадавший от землетрясения]:

«У меня в семье никто не погиб, но положение очень плохое. Я здесь с двумя детьми. Ещё двое детей – в других местах. У меня нет телефона для связи с ними. Сейчас готовлю что-то поесть».

Землетрясение было силой 7,2 балла. При этом нищая нация до сих пор не оправилась после другого разрушительного землетрясения, которое произошло в 2010 году. Тогда погибло более 220 тысяч человек и сильно пострадала столица Порт-о-Пренс.

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