Познать культуру через еду: на Крите знакомят с древней цивилизацией

Поесть и послушать. На Крите проходят необычные посиделки у костра. Джеролин Моррисон погружает своих слушателей в..

[Джеролин Моррисон, организатор мастер-классов]:

«Минойская цивилизация считается цивилизацией бронзового века, доисторической. И у нас нет письменных записей, в которых говорилось бы, как и что они готовили. Мы смотрим на археологические материалы и определяем, что у них было».

Поесть и послушать. На Крите проходят необычные посиделки у костра. Джеролин Моррисон погружает своих слушателей в древнегреческую историю, приправляя всё это вкусным обедом. Блюда из кролика, чечевицы, инжира и свинины с кориандром и чесноком рассказывают об особенностях минойской цивилизации.

Минойская цивилизация существовала примерно с 3000 по 1100 год до нашей эры на острове Крит. Она заложила основы Классического периода, оказавшего глубокое влияние на западную политику, науку, искусство, театр и философию.

Последние 25 лет Джеролин занимается изучением минойской цивилизации и знакомит с ней других. Подсказкой служат древние керамические черепки, в которых можно найти остатки пищи.

[Джеролин Моррисон, организатор мастер-классов]:

«Мы изучаем кости, семена и ракушки. И готовим еду на основе того, что выкопали и идентифицировали». [Мелисса Берлант, участница мастер-класса]:

«Мне нравится, что она для приготовления использует древние ингредиенты и инструменты».

Некоторые участники говорят, что во время трапезы исторические знания усваиваются лучше.

[Василис Кокологианнакис, участник мастер-класса]:

«Свиная голень была восхитительной, потому что внутри неё был свежий и сушёный инжир, чего я никогда раньше не пробовал. И это было не слишком сладко. Но это всё же сладкое блюдо».

При этом Джеролин сама готовит не только обеды. Керамическую посуду она тоже делает вручную.

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