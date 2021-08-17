Познать культуру через еду: на Крите знакомят с древней цивилизацией
Поесть и послушать. На Крите проходят необычные посиделки у костра. Джеролин Моррисон погружает своих слушателей в..
Дата загрузки: 2021-08-17
[Джеролин Моррисон, организатор мастер-классов]:
«Минойская цивилизация считается цивилизацией бронзового века, доисторической. И у нас нет письменных записей, в которых говорилось бы, как и что они готовили. Мы смотрим на археологические материалы и определяем, что у них было».
Минойская цивилизация существовала примерно с 3000 по 1100 год до нашей эры на острове Крит. Она заложила основы Классического периода, оказавшего глубокое влияние на западную политику, науку, искусство, театр и философию.
Последние 25 лет Джеролин занимается изучением минойской цивилизации и знакомит с ней других. Подсказкой служат древние керамические черепки, в которых можно найти остатки пищи.
[Джеролин Моррисон, организатор мастер-классов]:
«Мы изучаем кости, семена и ракушки. И готовим еду на основе того, что выкопали и идентифицировали».
[Мелисса Берлант, участница мастер-класса]:
«Мне нравится, что она для приготовления использует древние ингредиенты и инструменты».
Некоторые участники говорят, что во время трапезы исторические знания усваиваются лучше.
[Василис Кокологианнакис, участник мастер-класса]:
«Свиная голень была восхитительной, потому что внутри неё был свежий и сушёный инжир, чего я никогда раньше не пробовал. И это было не слишком сладко. Но это всё же сладкое блюдо».
При этом Джеролин сама готовит не только обеды. Керамическую посуду она тоже делает вручную.
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