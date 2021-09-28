Землетрясение на Крите: погиб мужчина

Усыпанные обломками тротуары, трещины в стенах домов и выбитые стёкла. На греческом острове Крит произошло землетрясение..

Усыпанные обломками тротуары, трещины в стенах домов и выбитые стёкла. На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,8. Сообщают об одном погибшем. Ещё около десяти человек пострадали.

Подземные толчки длились несколько минут и ощущались по всему острову.

Близ эпицентра в восточной части Крита повреждено много старых зданий.

Один человек погиб в городе Аркалохорион. На мужчину упал купол небольшой часовни во время ремонтных работ.

[Ставрос Калогианнакис, глава Службы спасения]:

«Стены всё ещё стояли, но вся крыша рухнула, и обломки были высотой в метр. Мы сразу поняли, что шансов выжить у мужчины почти не было. С помощью тяжёлой техники мы убрали обломки и добрались до бездыханного тела бедного рабочего».

В столице Крита городе Ираклион, что в 30 километрах от эпицентра, многие выбежали на улицы и боятся возвращаться в дома.

По словам чиновников, для людей, которые вынуждены оставаться под открытым небом из-за опасности обрушения, подготовили номера в отелях. В качестве временной меры также предоставят 2,5 тысячи палаток.

Власти Греции направили на Крит группу инженеров для оценки ущерба.

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