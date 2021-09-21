Остатки древней церкви под руинами другого храма нашли в Великобритании

Останки древней церкви обнаружили британские археологи под руинами другого старинного храма в Сток-Мандевилле. Здесь планируют проложить..

Останки древней церкви обнаружили британские археологи под руинами другого старинного храма в Сток-Мандевилле. Здесь планируют проложить высокоскоростную железную дорогу. Перед этим исследователи должны извлечь из земли все ценные вещи, а также изучить это место.

В XII веке норманны построили здесь церковь Святой Девы Марии. В конце XIX столетия в деревне возвели новый храм, а этим пользоваться перестали. 60 лет назад строение снесли.

[Том Суонник, археолог]:

«Само место расположения церкви было немного странным. Её построили на дне долины. Во времена норманнов церковь была центром средневековой деревни».

Под разрушенной норманнской церковью археологи нашли остатки стен шириной метр. Они образуют квадрат примерно четыре на четыре метра. Учёные полагают, что это была церковная башня, построенная англосаксами более 900 лет назад.

[Виктория Робертс, археолог]:

«Мы очень надеялись найти здесь что-то более раннее, что поможет заглянуть в историю этой местности. И эта находка стала невероятно захватывающей. Все радуются и в предвкушении новых находок».

Археологи также сделали много других находок, в числе которых монета времён Этельреда II, правившего Англией на рубеже X и XI веков.

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