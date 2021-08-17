Огромную тропическую рыбу обнаружили в штате Орегон

Разноцветную рыбу больших размеров обнаружили на пляже Сансет- Бич в штате Орегон в июле. Власти штата подтвердили, что данный экземпляр является редкостью в районе, поскольку обычно такая рыба обитает в тропических водах.

Сотрудники Seaside Aquarium подтвердил находку. Опах, или лунная рыба, оказалась размером около метра и весом – 45 кг. В сообщении аквариума в Facebook говорится: «Опахи могут вырастать до двух метров и весить более 270 кг. Они обитают в пелагических (то есть в открытом океане) тропических и умеренных водах, питаются крилем и кальмарами».



Рыбу сохранили в морозильной камере и планируют использовать в образовательных целях.

Опахи могут погружаться на глубину до 400 метров. Они считаются теплокровными животными. Температура тела у них не меняется в зависимости от температуры окружающей среды как у других рыб, амфибий и рептилий.