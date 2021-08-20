В Южной Корее будут строже наказывать за жестокое обращение с животными

Несколько лет назад это собака чуть не погибла от рук своего же хозяина. Теперь она живёт..

[Ким Чеа Ён, директор приюта для животных]:

«Его владелец разозлился и сказал своим детям похоронить его заживо. Когда мы его спасли, он почти умер. Но мужчину не наказали. Собака считалась вещью, которой он владел».

Несколько лет назад это собака чуть не погибла от рук своего же хозяина. Теперь она живёт в окружении других собак в сеульском приюте.

Впрочем, уже скоро южнокорейцам, которые жестоко обращаются со своими питомцами, будут грозить более жёсткие наказания. В стране собираются изменить законодательство и предоставить животным юридический статус.

[Чон Джэ Мин, юрист]:

«Если кто-то попытается ранить или убить животное, то судьи уже будут по-другому выносить приговор, а прокуроры – определять наказание».

Поправку ещё должен одобрить парламент. Если это произойдёт, то животных в Южной Корее будут считать живыми существами с правом на защиту и достойную жизнь.

Сейчас наказание за насилие над животными тоже предусмотрено. Однако положения закона расплывчатые и часто животных признают предметом и собственностью хозяина.

[владелица собаки]:

«Надеюсь, что наказание ужесточат. Это должно насторожить незаконных заводчиков и компании, которые незаконно продают собак. Владельцы собак тоже станут осторожнее». [владелец собаки]:

«Раньше наши законы по поводу насилия в отношении животных и употребления их в пищу были расплывчатыми. Надеюсь, что их сделают более точными и строгими, как в других развитых странах».

Группы по защите прав животных также призвали ввести более строгие наказания для тех, кто бросает или пытает животных, а также запретить употребление собачьего мяса. В Южной Корее многих брошенных собак часто ловят и отправляют на мясные фермы.

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