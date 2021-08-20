Какие звёзды заработали больше всех в мире, рассказал еженедельник Variety

Дэниел Крейг, сыгравший знаменитого агента «007», стал самой высокооплачиваемой кинозвездой в мире. Благодаря контрактам с Netflix,..

Дэниел Крейг, сыгравший знаменитого агента «007», стал самой высокооплачиваемой кинозвездой в мире. Благодаря контрактам с Netflix, он заработал колоссальные 100 миллионов долларов. Об этом говорит рейтинг ведущего американского еженедельника Variety.

Такие доходы актёр получил в основном за подписание контрактов на два сиквела фильма «Достать ножи». Это детектив Райана Джонсона, в котором Крэйг играет эксцентричного сыщика.

На втором месте – Дуэйн Джонсон. Звезда «Форсажа» и «Джуманджи» заработал примерно 50 миллионов долларов. Отчасти благодаря согласованным 30 миллионам за роль в экшн-фильме Red One, который купил Amazon.

Материнская компания Amazon также владеет MGM. Это американская киностудия, которой принадлежит франшиза о Джеймсе Бонде. В мае этого года её приобрели за восемь миллиардов 450 миллионов долларов. В результате она получила огромную библиотеку фильмов и телешоу и стала серьёзным конкурентом для платформ потокового видео, таких как Netflix и Дисней+.

Третье место в рейтинге зарплат разделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон. Они заработали по 40 миллионов долларов за фильмы «Король Ричард» и «Дьявол в деталях». При этом киностудия Warner Bros решилась на гибридный релиз, то есть на выпуск новинок одновременно и на HBO Max, и в кинотеатрах.

Список женщин-актрис с самым высоким доходом возглавила Дженнифер Лоуренс. Она заработала 25 миллионов долларов за чёрную комедию от Netflix и режиссёра Адама Маккея «Не смотри вверх». Первое место она разделила с Джулией Робертс, которая снялась в триллере «Вырвись за пределы мира».

Звезда «Затерянного города D» Сандра Баллок заняла второе место с 20 миллионами долларов. Экшн-фильм о приключениях в джунглях, в котором снимались Ченнинг Татум, Брэд Питт и Дэниел Рэдклифф, планируют выпустить в следующем году на Netflix.

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