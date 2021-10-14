Массовое убийство в Норвегии: мужчина убил из лука пять человек

Мужчина, вооружённый луком и стрелами, убил пятерых человек и ранил ещё двоих в норвежском городе Конгсберг...

[Оэйвинд Аас, глава полиции Конгсберга]:

«К сожалению, могу подтвердить, что пять человек погибли и двое ранены. Один из пострадавших – полицейский, который был в магазине, где произошёл инцидент, но не был при исполнении. Сейчас он в больнице, как и другой раненый».

Мужчина, вооружённый луком и стрелами, убил пятерых человек и ранил ещё двоих в норвежском городе Конгсберг. Об этом сообщил глава местной полиции.

Подозреваемый задержан. Его мотивы пока неизвестны.

Премьер-министр Норвегии говорит, что террористический акт не исключают.

[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:

«Я хочу подчеркнуть, что если это был теракт, то пока непонятно, есть ли в нём политическая подоплёка. Полиции предстоит это расследовать».

После нападения всем полицейским Норвегии сказали брать на патрулирование огнестрельное оружие. Однако уровень национальной угрозы не повысили.

Норвежская полиция обычно не вооружена. Но при необходимости у офицеров есть доступ к оружию и винтовкам.

Нападение в среду было самым смертоносным для страны с 2011 года. Тогда вооружённый мужчина убил 77 человек, в основном подростков, в молодёжном лагере на острове.

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