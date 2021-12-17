Этот проект начался 40 лет назад. Сегодня эти дети не увлечены соцсетями или видеоиграми. Они живут..

40 лет без электросети: «солнечная» деревня всё ещё стоит

[Лиам Голдинг, житель «солнечной» деревни]:

«Так хорошо, что у нас есть вся эта территория. Дети бегают и наслаждаются жизнью».

Этот проект начался 40 лет назад. Сегодня эти дети не увлечены соцсетями или видеоиграми. Они живут без доступа к цивилизации со своими семьями в «солнечной» деревне.

Экспериментальную деревню построили в 70-х годах прошлого века в австралийском штате Северная Территория. В то время она попала на первые полосы газет. Спустя 40 лет основатели поселения Пэм и Питер по-прежнему живут здесь.

[Пэм Гартон, жительница «солнечной» деревни]:

«Сейчас система очень удобная. Но в начале меня частенько можно было увидеть в моём саронге заводящей генератор».

Несмотря на то, что деревня не подключена к национальной электросети, люди здесь живут довольно комфортно.

[Пэм Гартон, жительница «солнечной» деревни]:

«Дома очень удобные. Утрамбованные земляные стены – толщиной 30 сантиметров. Они очень хорошо удерживают температуру».

Идея «солнечной» деревни родилась после циклона «Трейси», который в 1974 году принёс региону большие разрушения. Людям нужно было отстраивать свои дома. Изначально власти заинтересовались проектом. Но в итоге деревню строили на средства местных жителей и доноров.

Сегодня члены этой общины считают, что идея оказалась успешной.

[Лиам Голдинг, житель «солнечной» деревни]:

«Это отличный пример того, что можно сделать, когда люди объединяются и с помощью общественной науки что-то создают».

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