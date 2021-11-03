Искусственные ледники помогут запасать воду
Искусственные ледники стали появляться в высокогорье чилийских Анд. Так тут пытаются запасаться водой. Используют технологию, разработанную..
Дата загрузки: 2021-11-03
Используют технологию, разработанную в Индии. Проект назвали «Нил». Он позволяет воспользоваться зимними дождями, чтобы потом вода была в засушливое лето.
[Энрике Хельона, руководитель проекта «Нил»]:
«Проект направлен на решение одной большой проблемы – водного кризиса, который мы переживаем сегодня как в Чили, так и в остальном мире. Мы делаем воду доступной в горной цепи в определённое время года».
В рамках проекта искусственные ледники уже появились в горах к югу от чилийской столицы.
[Энрике Хельона, руководитель проекта «Нил»]:
«Мы воду не производим. Мы просто находим способ запастись этой водой в горах на длительное время, чтобы можно было доставлять её местным жителям».
Главная цель на следующий год – сделать запас объёмом 100 миллионов литров воды. Для этого потребуется соорудить 50 таких ледников.
[Роберто Лара, инженер]:
«Это будет 100 миллионов литров, которые позволят нам обеспечивать около 100 тысяч человек в течение трёх месяцев. Это то, что мы надеемся сделать в следующем году».
Чили – крупнейший в мире производитель меди, а также экспортёр сельхозпродукции. Однако последние годы страна страдает от масштабной засухи.
При этом учёные предупреждают, что ледники в чилийских Андах медленно исчезают. Особенно это касается центральных регионов страны.
Короткая ссылка на эту страницу: