Искусственные ледники помогут запасать воду

Искусственные ледники стали появляться в высокогорье чилийских Анд. Так тут пытаются запасаться водой. Используют технологию, разработанную..

Искусственные ледники стали появляться в высокогорье чилийских Анд. Так тут пытаются запасаться водой.

Используют технологию, разработанную в Индии. Проект назвали «Нил». Он позволяет воспользоваться зимними дождями, чтобы потом вода была в засушливое лето.

[Энрике Хельона, руководитель проекта «Нил»]:

«Проект направлен на решение одной большой проблемы – водного кризиса, который мы переживаем сегодня как в Чили, так и в остальном мире. Мы делаем воду доступной в горной цепи в определённое время года».

В рамках проекта искусственные ледники уже появились в горах к югу от чилийской столицы.

[Энрике Хельона, руководитель проекта «Нил»]:

«Мы воду не производим. Мы просто находим способ запастись этой водой в горах на длительное время, чтобы можно было доставлять её местным жителям».

Главная цель на следующий год – сделать запас объёмом 100 миллионов литров воды. Для этого потребуется соорудить 50 таких ледников.

[Роберто Лара, инженер]:

«Это будет 100 миллионов литров, которые позволят нам обеспечивать около 100 тысяч человек в течение трёх месяцев. Это то, что мы надеемся сделать в следующем году».

Чили – крупнейший в мире производитель меди, а также экспортёр сельхозпродукции. Однако последние годы страна страдает от масштабной засухи.

При этом учёные предупреждают, что ледники в чилийских Андах медленно исчезают. Особенно это касается центральных регионов страны.

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