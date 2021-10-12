Копию истребителя из «Звёздных войн» построил житель Якутска

Он словно только что приземлился после битвы с имперским истребителем из фантастического мира «Звёздных войн». На..

Он словно только что приземлился после битвы с имперским истребителем из фантастического мира «Звёздных войн». На обшивке – следы от выстрелов бластеров, на носу – серая грязь. Это X-wing или «крестокрыл» – космический истребитель повстанцев. На таком Люк Скайуокер уничтожил первую Звезду Смерти.

Копию самолёта создал житель Якутска Айаал, конечно, с помощью друзей.

[Айаал Фёдоров, создатель копии истребителя]:

«Примерно три месяца делали спокойно, летом. Строили, снимали для YouTube-канала видео, как делали корабль – от А до Я».

Истребитель собирали из досок, фанеры и пластиковых панелей. Вместе с арендой ангара строительство обошлось в 400 тысяч рублей. Модель стоит в парке «Урдэл», куда приезжают погулять жители Якутска.

[Илья Бурнашов, создатель копии истребителя]:

«Вся наша команда – это большие фанаты «Звёздных войн». Воплотить свою мечту в реальных размерах – это дорогого стоит. И всё-таки порадовать людей, когда каждый человек может приехать сюда, в парк, посмотреть на него, пофотографироваться, чуть-чуть потрогать даже – из чего он сделан, и получить хороший заряд энергии». [Айаал Фёдоров, создатель копии истребителя]:

«Конечно, здорово то, что люди будут приходить и смотреть на этот корабль. Потому что они видели его только в телефоне или на экране в кинотеатре. И увидеть это в реальности – вообще круто будет. И мы дадим им такую возможность».

Это уже второе творение Айаала. В марте он представил копию космического корабля «Лезвие бритвы» из телесериала «Мандалорец», снятого по мотивам «Звёздных войн». Однако в апреле сильный порыв ветра разрушил модель. В этот раз макет больше приспособлен к капризам погоды.

Следующая мечта – построить копию корабля «Тысячелетний сокол». На нём бороздили космические просторы Хан Соло и Чубакка.



Короткая ссылка на эту страницу: