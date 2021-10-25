Скелет трицератопса Большого Джона продали за 6,6 млн евро

Более шести с половиной миллионов евро выручили за скелет динозавра на торгах в Париже. Это в..

Более шести с половиной миллионов евро выручили за скелет динозавра на торгах в Париже. Это в четыре раза больше того, на что рассчитывали аукционисты. Покупателем стал анонимный коллекционер из США.

Окаменелые останки принадлежали трицератопсу. Эти ящеры жили от 68 до 66 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки. Этот скелет – самый крупный из всех, когда-либо найденных палеонтологами. Ему даже дали имя – Большой Джон.

[Джуан Риверс, представитель покупателя]:

«Этот экспонат – рекордсмен. Он один из крупнейших и самых полных в мире. Я в восторге от того, что мы сможем его приобрести, а потом продемонстрировать людям. Они тоже смогут посмотреть на него и порадоваться».

Первую окаменелость обнаружили в 2014 году в Южной Дакоте. Всего палеонтологи раскопали 200 костей и череп – это 60% скелета трицератопса. При этом длина черепа – 2 метра 60 сантиметров, а ширина – два метра. На костяном воротнике видна рана. По мнению учёных, её оставил другой, более мелкий трицератопс.

Скоро скелет начнут разбирать и после прибытия на новое место соберут опять.

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