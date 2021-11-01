Звезда балета: выставка о Рудольфе Нурееве во Владивостоке

[Артур Валеев, куратор выставки]:

«До этого танцовщики рассматривались как поддержка для балерины. Во многих вопросах женщина требует равноправия, а в балете он добился равноправия для мужчин».

В музее истории Дальнего Востока – выставка, посвящённая Рудольфу Нурееву. Мало кто знает: артист родился в поезде по пути во Владивосток, где служил его отец.

Истории жизни танцора расскажут десятки личных вещей, привезённых из Уфы. 1944-й: послевоенное полуголодное детство. 6-летний Нуреев впервые прикоснулся к таинству сцены.

[Артур Валеев, куратор выставки]:

«Мама получила на производстве всего один билет и решила провести по нему всех своих детей. Причём по одной из легенд, Рудика она перенесла на спине, потому что у него не было даже обуви. Первое, что они увидели – это хрустальная люстра, позолота, лепнина на балконах, а когда поднялся занавес, как вспоминал Рудольф Нуреев, на сцену вышли танцующие боги».

В 21 год он солист Мариинского театра. Самый харизматичный и темпераментный. В нём кипит восточная кровь: в роду – татары и башкиры. Балетные туфли буквально стирались до дыр. С трудом привыкая к новой обуви, Нуреев снова и снова чинил потрёпанные пары.

Размер ноги – сороковой. Рост – метр семьдесят три. Эту особенность Рудольф скрывал изо всех сил, особое внимание уделяя костюму.

С его руки талию делают сильно завышенной.

[Артур Валеев, куратор выставки]:

«Это колет из Дон Кихота. Обратите внимание, как высоко он заканчивается… Практически от груди росли ноги. Когда мы видим его на сцене, никому и в голову не приходит, что у него были короткие ноги. На самом деле кажется, что он очень гармонично сложен. То, что он мог подняться на полупальцы высоко, способствовало тому, что он мог своими танцами зажечь публику».

Нуреев – первый из «невозвращенцев». 1961-й, между СССР и Западом – железный занавес. В это время Рудольфу – 23. Пылкий и талантливый, он мечтает быть частью мировой культуры. Но какой ценой. Тоску по родине утолял в страсти к восточным коврам, часто приезжая за ними в Турцию.

[Артур Валеев, куратор выставки]:

«Во время этих поездок, когда он выбирал ковры, он часто видел на улицах пожилых турчанок, в лицах которых он угадывал черты матери, которой не видел 26 лет, и мечтал когда-либо встретиться, чтобы она увидела, какого успеха он смог добиться».

Нуреев стал самым успешным и богатым танцором своего времени в мире, блистал на сцене лондонского Ковент-гардена, Венской и Парижской опер.

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