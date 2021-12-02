Авиабомба времён Второй мировой взорвалась в Мюнхене

Авиабомба времён Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене. Мощный взрыв прогремел на стройплощадке, когда рабочие вели..

[Вольфганг Шойбле, глава пожарной службы Мюнхена]:

«Экскаватор задел авиабомбу, и она взорвалась. Это была 250-килограммовая бомба».

Авиабомба времён Второй мировой войны взорвалась в Мюнхене. Мощный взрыв прогремел на стройплощадке, когда рабочие вели земляные работы рядом с железнодорожной станцией Доннерсбергербрюке. Пострадали четыре человека, один из них – серьёзно.

Взрыв слышали в радиусе нескольких километров. После инцидента приостановили движение поездов в районе станции, а также – через Центральный вокзал Мюнхена. Убедившись, что железнодорожные пути не повреждены, движение возобновили.

К месту происшествия выехали пожарные, полицейские и сапёры. Глава МВД Баварии заявил, что инцидент будут расследовать. Власти выяснят, почему до начала строительства этот район не исследовали георадаром.

Во время войны на Германию сбросили полтора миллиона тонн авиабомб. По оценкам экспертов, 15% снарядов не взорвались. Многие ушли глубоко в землю.

В стране продолжают ежегодно находить более 2000 тонн бомб и других снарядов. Обычно их обезвреживают или контролируемо взрывают. Однако бывают и трагедии.

Так, в 1994 году жертвами взрыва стали трое берлинских строителей. В 2010-м в Гёттингене погибли трое взрывотехников, которые готовили к обезвреживанию 500-килограммовую бомбу. Через четыре года на стройке в Ойскирхене взрыв унёс жизнь одного рабочего.

А в 2012 году в Мюнхене контролируемо взорвали 250-килограммовую бомбу. Закончилось это повреждением 17 зданий. Ущерб составил миллионы евро.

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