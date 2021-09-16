Лесные пожары в Боливии уничтожили 1,5 млн гектаров
Полтора миллиона гектаров территории выжгли лесные пожары в Боливии за первые 8 месяцев этого года. И..
Дата загрузки: 2021-09-16
Для отслеживания пожаров некоммерческая организация создала подробную карту.
[Наталья Кальдерон, биолог Фонда друзей природы]:
«На сделанной нами карте всех пожаров в бассейне Амазонки видно, что после Бразилии Боливия – рекордсмен по количеству лесных пожаров».
Больше всего от пожаров пострадали департаменты Бени и Санта-Крус. На них пришлось 92% всех очагов.
Для формирования карты используют данные со спутника Sentinel 2.
[Армандо Родригес, менеджер проекта Фонда друзей природы]:
«Информация, полученная с помощью нашей новой методики, помогает нам постоянно следить за распространением огня. Это важно, и так, с количественной оценкой, мы можем добиться хороших результатов».
Фонд друзей природы ведёт работу по сохранению природы Боливии и расследует процессы, которые ей угрожают. По его данным, пожары здесь, хоть и подогреваются изменением климата, но почти в 100% случаев вызваны деятельностью человека.
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