Лесные пожары в Боливии уничтожили 1,5 млн гектаров

Полтора миллиона гектаров территории выжгли лесные пожары в Боливии за первые 8 месяцев этого года. И..

Полтора миллиона гектаров территории выжгли лесные пожары в Боливии за первые 8 месяцев этого года. И почти половина из этого пришлась на охраняемые природные зоны. Таковы неутешительные данные боливийского Фонда друзей природы.

Для отслеживания пожаров некоммерческая организация создала подробную карту.

[Наталья Кальдерон, биолог Фонда друзей природы]:

«На сделанной нами карте всех пожаров в бассейне Амазонки видно, что после Бразилии Боливия – рекордсмен по количеству лесных пожаров».

Больше всего от пожаров пострадали департаменты Бени и Санта-Крус. На них пришлось 92% всех очагов.

Для формирования карты используют данные со спутника Sentinel 2.

[Армандо Родригес, менеджер проекта Фонда друзей природы]:

«Информация, полученная с помощью нашей новой методики, помогает нам постоянно следить за распространением огня. Это важно, и так, с количественной оценкой, мы можем добиться хороших результатов».

Фонд друзей природы ведёт работу по сохранению природы Боливии и расследует процессы, которые ей угрожают. По его данным, пожары здесь, хоть и подогреваются изменением климата, но почти в 100% случаев вызваны деятельностью человека.

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