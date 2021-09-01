Гонки «сумасшедших авто» устроили на улицах Лимы
Шуточные гонки «сумасшедших автомобилей» проходят на улицах Лимы – столицы Перу. Участники состязаний воплотили в свои..
Дата загрузки: 2021-09-01
Шуточные гонки «сумасшедших автомобилей» проходят на улицах Лимы – столицы Перу. Участники состязаний воплотили в свои причудливые машины самые невероятные фантазии.
В победители вырвался автомобиль, дизайн которого навеян японской мангой «Жемчуг дракона». Его пилот наряжен в костюм Сон Гоку – главного персонажа комикса.
[Генри Виллодас, участник гонок]:
«Мы вложили в автомобиль душу и сердце и отдали ему частичку жизни. Невероятно, но мы сделали его за несколько дней. И вот результат союза трёх друзей».
Второе место занял автомобиль «Флинстоуны», а на третьем – машина с громким названием «Форсаж».
[Хосе Гевара, глава района Сан-Мигель]:
«Дети и их родители проявляют творческие способности в этом конкурсе «сумасшедших автомобилей». Мы видели, как победившая машину Гоку выпустила дым. Не знаю, как они это сделали. Было много творческих решений».
Все автомобили для гонок сделаны из переработанных материалов.
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