Противостояние на границе: Польша отгоняет мигрантов водомётами

Противостояние на границе Польши и Беларуси немного утихло. Накануне здесь гремели взрывы шумовых гранат и стреляли..

Противостояние на границе Польши и Беларуси немного утихло. Накануне здесь гремели взрывы шумовых гранат и стреляли водомёты. Стычки начались после того, как десятки мигрантов пошли на штурм границы, чтобы прорваться на территорию ЕС.

В польских пограничников летели камни и другие тяжёлые предметы. Мигранты пытались повредить пограничное заграждение. Военные ответили слезоточивым газом и струями воды.

Со стороны Беларуси собралось примерно 4000 мигрантов с Ближнего Востока. Среди них – женщины и дети. Варшава же стягивает к границе военных. В районе пограничного КПП в городе Кузница их уже около 20 тысяч.

Польские власти утверждают, то Беларусь снабжает людей средствами для атаки границы.

[Мариуш Цярка, представитель полиции Польши]:

«Есть люди, бросающие камни, но некоторые метают гранаты. Вряд ли они привезло это из Ирака, Сирии или других стран. Их могли передать только представители спецслужб Беларуси. Это снаряды со слезоточивым газом, свето-шумовые гранаты. Ими стреляют из специальных рогаток». [Анна Михальска, представительница пограничной службы Польши]:

«Белорусские военные следят за ситуацией, но людей не сдерживают. Более того, они активно разрезают (пограничный) забор, помогая мигрантам нелегально перейти границу».

Александр Лукашенко говорит, что уже провёл переговоры по вопросу миграционного кризиса с правительством Германии.

[Александр Лукашенко, президент Беларуси]:

«С этими людьми надо немедленно что-то решать. В связи с этим я внёс предложение в целом по развязке ситуации».

Какое именно предложение, Лукашенко пока не уточнил. Евросоюз обвиняет его в искусственном создании миграционного кризиса, в частности в том, что для жителей Ближнего Востока упростили выдачу виз и увеличили число авиарейсов в Минск. По мнению ЕС, это стало ответом на европейские санкции.

Лукашенко говорит, к проблеме отношения не имеет. При этом подтверждает, что из-за санкций сдерживать поток мигрантов не намерен.

И Беларусь, и Россия настаивают на том, что Европа должна пустить страдающих людей на свою территорию. Брюссель говорит, что имеет право защищать свои границы.

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