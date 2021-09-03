Из чего делают ковры коренные народы Дальнего Востока

Эти ковры можно назвать сокровищем Дальнего Востока. Их создали коренные жители Приамурья: нанайцы, ульчи, эвенки... 70..

[Валентина Горбачева, сотрудница музея]:

«Перекликается растительный орнамент часто с изображением животных, рыб, то есть той природы, которая окружала. Дальневосточная природы очень богатая, разнообразная и яркая. Эта яркость переходит на эти ковры, которые представлены у нас на выставке».

Эти ковры можно назвать сокровищем Дальнего Востока. Их создали коренные жители Приамурья: нанайцы, ульчи, эвенки… 70 ковров разных стилей и с разным орнаментом представили на выставке в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

Народы Приамурья делали ковры из текстиля, меха, птичьих шкурок, оленьей замши и камыша.

Нанайцы, испокон веков жившие рыбной ловлей, шили одежду и обувь из рыбьей кожи. В современности после тщательной обработки её используют и для украшения ковров.

Расцвет коврового творчества пришёлся на 50-е-80-е годы прошлого века. Среди экспонатов – изделия, украшенные вышивкой и аппликацией.

[Валентина Горбачева, сотрудница музея]:

«Аппликация бывает накладная. Берётся ткань, накладывается орнамент. Это длительный процесс – вырезание орнамента. Это очень кропотливая работа, и подвластно это, конечно, большим мастерам. И потом уже пришивается либо вручную, как раньше в – 50-х годах. А уже потом в 70-х, 80-х годах стали применять швейную машинку».

Больше всего прославились ковры, украшенные вышитыми животными и оленьим мехом.

[гостья музея]:

«Как вы уже заметили, всё симметрично, как будто это машины мастерили. А на самом деле это сидели женщины и без каких-то линеек делали всё на глаз. Просто красота».

Экспонаты для выставки предоставили семь дальневосточных музеев.

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