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Цветёт всего 6 дней: в Рио любуются цветками табебуйи

Цветёт всего 6 дней: в Рио любуются цветками табебуйи

В Латинской Америке начался сезон цветения деревьев табебуйя. Однако природное шоу продолжается не более шести дней...

Дата загрузки: 2021-09-02

В Латинской Америке начался сезон цветения деревьев табебуйя. Однако природное шоу продолжается не более шести дней. В Рио-де-Жанейро местное правительство запустило инициативу, чтобы больше людей увидело цветы. Оно также занялось высадкой деревьев.
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