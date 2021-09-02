Цветёт всего 6 дней: в Рио любуются цветками табебуйи
В Латинской Америке начался сезон цветения деревьев табебуйя. Однако природное шоу продолжается не более шести дней...
Дата загрузки: 2021-09-02
В Латинской Америке начался сезон цветения деревьев табебуйя. Однако природное шоу продолжается не более шести дней. В Рио-де-Жанейро местное правительство запустило инициативу, чтобы больше людей увидело цветы. Оно также занялось высадкой деревьев.
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