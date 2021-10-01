История Хабаровска: каким был крупнейший город Дальнего Востока до революции

В Краевом музее Хабаровска расскажут о жизни селения царских времён. Сегодня это крупнейший город Дальнего Востока,..

[Анна Аверина, заведующая отделом истории музея]:

«Практически везде вековая тайга. Всё это нужно было вырубить вручную. Практически полное отсутствие механизации труда, поэтому это большой подвиг первопоселенцев. Ходить доить корову с винчестером в кармане – это было абсолютно нормально, потому что тайга, дикие медведи».

В Краевом музее Хабаровска расскажут о жизни селения царских времён. Сегодня это крупнейший город Дальнего Востока, а 150 лет назад – молодое поселение, строившееся силами переселенцев. На 80% это были украинцы.

Крестьянская изба в Приамурье – соединение противоположностей. Рядом со славянскими знаками – резной узор китайских инь и ян. Символ удачи, перенятый у восточных соседей.

А это купеческая лавка начала века. Здесь переселенцы находили привычные атрибуты жизни центральной России: тульский самовар, павловопосадские платки. А благодаря близости Японии и Китая местная интеллигенция обставляла дом китайскими напольными вазами. В Европе такой фарфор стоил баснословных денег.

Вот и хозяйки богатых домов, одетые по парижской моде. В перьях и шляпках. Их открытые веселые лица – редкость для фотографии начала века. Секрет в том, что автор снимков – первый светский фотограф Хабаровска Андрей Бодиско. Эти работы выставляются впервые.

[Алексей Шестаков, научный сотрудник музея]:

«Это видно по лицам тех людей, нанесены на фотографию. Высший командный состав, как он смотрит на фотографа. Видно предрасположенность к человеку, что на фотографиях интеллигенции города Хабаровска».

Выставку можно увидеть до конца ноября.

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