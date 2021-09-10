Во Франции простились с великим Жан-Полем Бельмондо

Поклонники Жан-Поля Бельмондо простояли всю ночь, чтобы попрощаться с любимым актёром. Он скончался 6 сентября в..

Поклонники Жан-Поля Бельмондо простояли всю ночь, чтобы попрощаться с любимым актёром. Он скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

Гроб установили во внутреннем дворе Дома инвалидов в Париже. Посетителей пускали группами по четыре человека. Кто-то склонял голову, кто-то молился, кто-то плакал.

[Жан-Франсуа, житель Парижа]:

«Мы смотрели все фильмы с ним. Лично я смотрел все, с 12 лет не пропустил ни одного. Он часть моей семьи, часть французского наследия, как Эйфелева башня или Мон-Сен-Мишель».

Харизматичный актёр часто сам выполнял опасные трюки. Бельмондо стал популярен сначала в области артхаусного кино, которое во Франции называли «новой волной». Но в 60-х перешёл в мейнстрим и стал звездой комедий и боевиков.

[Валентин Лерой, житель Парижа]:

«Это актёр, с которым мы в детстве смотрели много фильмов, такие как «Супермозг», «Великолепный», «Страх над городом». Я могу перечислить все названия, но это займёт много времени. Он легенда. Не прийти сюда было просто невозможно».

Кто-то говорил, что, отказавшись от артхауса, Бельмондо погубил свой талант. Но он с этим не соглашался и отмечал, что, если бы людям не нравилось то, что он делает, он бы не собирал полные кинозалы зрителей.

[Натали Симон, жительница Парижа]:

«Я пришла почтить память господина Бельмондо, потому что мне посчастливилось встретиться с ним. Я думаю, он потрясающий актёр, человек с невероятной аурой. У нас был общий интерес – любовь к собакам. И мы иногда заходили в одни и те же рестораны. Я удивилась, увидев всю эту толпу. Но он этого заслуживает».

Гроб выносили под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Композицию исполнил военный оркестр.

На церемонию пустили только тысячу человек. Из-за коронавирусных ограничений пройти смогли только люди с сертификатами вакцинации.

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