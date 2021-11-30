5-тонная звезда увенчала новую башню храма Святого Семейства в Барселоне

Гигантскую звезду подняли на вершину башни храма Святого Семейства в Барселоне. Конструкция из стекла и стали..

Гигантскую звезду подняли на вершину башни храма Святого Семейства в Барселоне. Конструкция из стекла и стали называется Вифлеемской звездой. У неё 12 лучей. Весит пять тонн. Она изменит дневной и ночной облик столицы Каталонии.

Звезда – завершающий элемент башни Девы Марии. Официальное открытие намечено на 8 декабря. В этот же день звезда вспыхнет синим и белым цветами и осветит башню. Она возвышается над землёй на 138 метров. Это самая высока башня храма Святого Семейства, который строят уже более 140 лет.

[житель Барселоны]:

«Завершение строительства новой и самой высокой башни храма – волнующее событие. Очень трогательно, что звезда будет венчать её сотни лет». [жительница Барселоны]:

«Для меня как для каталонки, жительницы Барселоны, искусствоведа и экскурсовода это впечатляющее событие. Я наблюдала, как звезда поднимается всё выше, и у меня возникло ощущение, что мы достигли предела желаний. Это как покорить Эверест».

Башня Девы Марии – первая построенная с 1976 года. Строительство знаменитого храма началось в конце XIX века. Его спроектировал архитектор Антонио Гауди. Он же руководил работами. Гауди отдал этому храму больше 40 лет жизни.

Храм строится на пожертвования, поэтому всё и растянулось на много лет. Согласно плану, работы должны были закончиться к 2026 году. Однако пандемия отодвинула эту дату на неопределённое время.

Но всё же строительство близится к завершению. Вскоре начнут возводить пять больших башен. Одна будет посвящена Иисусу, остальные четыре – апостолам. Когда строительство закончится, храм Святого Семейства станет самым высоким религиозным сооружением в Европе, превзойдя Ульмский собор в Германии.

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