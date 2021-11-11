Мнения петербуржцев об обязательной вакцинации разделились

Обязательную вакцинацию по возрастным категориям ввели в Санкт-Петербурге. Правило распространяется на людей старше 60 лет и..

Обязательную вакцинацию по возрастным категориям ввели в Санкт-Петербурге. Правило распространяется на людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также обязаны привиться студенты старше 18 лет, которые проходят практику или занимаются за пределами своих учебных заведений. Постановление подписала главный санитарный врач города.

Мнения петербуржцев разделились.

[Андрей, житель Санкт-Петербурга]:

«Моё мнение такое, что это неправильно. Людей нельзя заставлять, и у каждого человека должен быть выбор – прививаться или нет, несмотря на то, что он пожилой или молодой». [Инна, жительница Санкт-Петербурга]:

«Я сейчас взяла направление на вакцинацию. У меня мама – ей 80 лет – она сама пошла и сделала уже две прививки «Спутника V». И уже собирается делать ревакцинацию. Поэтому я считаю – это индивидуальное решение каждого. Нужно не заставлять, а убеждать». [Вячеслав, житель Санкт-Петербурга]:

«В сложившейся обстановке, а эта обстановка длится уже два года как минимум, я считаю, что обязательную вакцинацию нужно ввести. Возрастной ценз – это должны установить врачи».

Ответственность за вакцинацию возложили на работодателей. Они обязаны отстранять от работы не привившихся сотрудников. Неработающих пенсионеров тоже ждут санкции, если они откажутся от вакцинации. Их не будут пускать в заведения общепита и ограничат доступ к бытовым услугам. За несоблюдение запретов людей могут подвергнуть административному наказанию.

В России два дня подряд фиксируют более 1200 смертей от COVID за сутки. Однако новых заражений меньше.

При этом в Санкт-Петербурге рекорд по суточной смертности был 29 июня. Тогда скончалось 119 человек. А самое большое количество заражений за сутки выявили 11 декабря прошлого года. В тот день было 3779 инфицированных. Сейчас эти показатели меньше.

Все, кого коснулись новые меры, должны привиться первым компонентом вакцины до 15 декабря, а вторым – до 15 января.

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