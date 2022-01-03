Потасовки со спецназом и гневные выкрики. Десять тысяч человек вышли на протест в Амстердаме, несмотря на..

Десять тысяч человек, несмотря на запрет, протестуют в Амстердаме

Потасовки со спецназом и гневные выкрики. Десять тысяч человек вышли на протест в Амстердаме, несмотря на запрет властей. Люди недовольны принуждением к вакцинации и ужесточением антиковидных мер – с 19 декабря в Нидерландах действует почти локдаун.

Закрыты все магазины, кроме торгующих основными товарами. Не работают, музеи, театры, спортзалы, рестораны и кафе. Нельзя собираться группами более двух человек.

Власти города заявили, что у правоохранителей есть сведения о подготовке акции насилия во время демонстрации. Поэтому мэр Амстердама одобрила чрезвычайные меры, уполномочив полицию разогнать протестующих.

Против людей применили дубинки и слезоточивый газ. Некоторые демонстранты вступили в стычки с полицией. 30 человек были задержаны, пострадали четверо правоохранителей. О пострадавших среди протестующих пока ничего не известно.

Между тем демонстранты всё равно прошли маршем по главной улице Амстердама. На плакатах надписи: «Меньше репрессий – больше заботы», «Дело не в вирусе, а в контроле».

[протестующий]:

«Я вышел, потому что мне нравится жизнь. Думаю, не нужно бояться, и хватит жить с постоянным страхом смерти. Все когда-нибудь умрут. Мне нравится жить, и я счастлив». [протестующая]:

«Ограничительные меры не имеют ничего общего с заботой о моём здоровье. Просто некоторые хотят установить над нами контроль и лишить нас всех наших свобод. Я здесь, потому что считаю, что все мы должны быть свободными».

В декабре в Нидерландах очередная вспышка эпидемии пошла на спад. Однако власти, по примеру других европейских стран, ужесточили карантинные меры. Объясняют это желанием избежать распространения штамма омикрон.

[протестующий]:

«Не знаю, чем он мне грозит. У меня был COVID, и особых проблем не было. Небольшой озноб, небольшой насморк, немного поболела голова и всё. Я не боюсь этого нового омикрон-штамма». [протестующая]:

«Моё заведение продаёт выпечку, и для меня очень важно открыться. Поэтому я не согласна с правительством. Я хочу, чтобы в кондитерскую приходили гости и наслаждались, получали удовольствие от жизни. Потому что вся радость ушла, её здесь нет».

Антиковидные ограничения в Нидерландах продлятся до 14 января. Потом при необходимости их могут продлить.

Короткая ссылка на эту страницу: