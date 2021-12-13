Протест против вакцинации в Вене: «Нет – значит нет»

Крики, свист и бой барабанов. На площади Героев в центре Вены стоят с плакатами, на которых..

[Рене, протестующий]:

«Я выступаю за свободу выбора того, хочу ли я делать прививку. Думаю, это должно быть личное решение. В общем, мы не против вакцин. Мы здесь для того, чтобы каждый из нас мог выбирать, вакцинироваться ему или нет».

Крики, свист и бой барабанов. На площади Героев в центре Вены стоят с плакатами, на которых написано «Нет – значит нет». Тысячи жителей Австрии вышли на протест против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Правительство Австрии во главе с консерваторами на прошлой неделе объявило, что сделает вакцинацию от COVID обязательной для всех жителей страны в возрасте от 14 лет. Нарушителям будут грозить штрафы до 3600 евро каждые три месяца.

[Косима, протестующая]:

«Протестую против обязательной вакцинации. Я не против самих вакцин или решений, связанных с ними, я против принуждения, особенно того, что нас обязывают вкалывать экспериментальный препарат, который должным образом не протестировали».

Сегодня полностью вакцинировано от COVID около 68% австрийцев. Это один из самых низких показателей в ЕС. Многие в стране скептически относятся к прививкам.

Если парламент одобрит предложение правительства, то вакцинация в Австрии станет обязательной с февраля следующего года по январь 2024-го.

Исключения сделают для беременных и тех, кому прививки противопоказаны по состоянию здоровья.

Протестовали на выходных и в других городах Европы. Это Прага. Здесь тоже недовольны планами с марта сделать вакцинацию обязательной. Впрочем, в Чехии, возможно, этого не случится. В октябре здесь избрали новый парламент. Будущая коалиция уже объявила, что она против обязательной вакцинации для пожилых.

Протесты также прошли в Барселоне, Мадриде, Афинах и Киеве.

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