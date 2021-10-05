«Нобеля» по медицине дали за исследование рецепторов температуры и осязания

Американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян в этом году получат Нобелевскую премию по физиологии и..

Американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян в этом году получат Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Их исследование рецепторов осязание и температуры, по мнению нобелевского комитета, стало прорывом и открыло двери для новых разработок.

Учёные объяснили, как температура и прикосновения превращаются в нервные импульсы, которые помогают нам адаптироваться и воспринимать мир.

[Томас Перельман, глава Нобелевского комитета]:

«Это важное открытие для фундаментального исследования физиологии. И оно, определённо, очень актуально для медицины. Например, боль очень тесно связана с ощущением температуры и прикосновения. При этом многие компании разрабатывают болеутоляющие средства, лекарства, которые избавляют от хронической боли».

Исследования Джулиуса и Патапутяна помогут и в других областях, включая виртуальную реальность и роботостроение.

Учёные уже успели поделиться своими ощущениями. Например, Ардем Патапутян узнал радостную новость после ночного звонка от своего 94-летнего отца.

[Ардем Патапутян, лауреат Нобелевской премии по медицине]:

«Я вырос в Ливане, который был охвачен войной. В 18 лет приехал в США. Можно сказать, я беженец из Ливана. И при этом я научился не принимать вещи как должное. Очень благодарен за все возможности, которые мне предоставили в этой стране».

Дэвид Джулиус говорит, что их открытие затрагивает область, о которой мало кто задумывается.

[Дэвид Джулиус, лауреат Нобелевской премии по медицине]:

«Оно помогает понять вещи, которые большинство из нас считает само собой разумеющимися, особенно это касается прикосновений. Когда мы касаемся вещей, то ощущаем, горячие они или холодные, когда едим перец чили или ментол, ощущаем вкус. Но мало кто задумывается, как это работает».

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили двум американским и одному британскому вирусологу за открытие вируса гепатита С.

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