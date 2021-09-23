Площадь Микеланджело во Флоренции обновляют, а Давида – моют

Отсюда открывается потрясающий вид на центр Флоренции. Это полюбившаяся туристам площадь Микеланджело. И вскоре она станет..

Отсюда открывается потрясающий вид на центр Флоренции. Это полюбившаяся туристам площадь Микеланджело. И вскоре она станет ещё привлекательнее. Здесь реставрируют памятник, который посвящён одному из самых известных итальянцев – Микеланджело.

Это копия статуи Давида. Правда, сделана не из мрамора, как оригинал, а из бронзы. Она известна именно зелёной. Но после чистки станет более тёмного цвета.

Эту статую реставрируют на месте. А четыре других скульптуры аллегорий переместили в лабораторию. Сначала их промывали водой.

[Никола Сальвиоли, реставратор]:

«Теперь же мы проводим в основном механическую очистку с помощью микрощёток и других ручных щеток, чтобы удалить продукты коррозии. Потом выполняем другие более деликатные процедуры, типа микропескоструйной очистки».

До начала обновления архитекторы миллиметр за миллиметром изучили все особенности статуи.

Вопреки мнению многих туристов, знаменитая площадь существует не так давно. Её в 1868 году создал архитектор Джузеппе Поджи в рамках крупных работ по перестройке города.

[Сара Рагаццини, историк]:

«Копию мраморного Давида решили сделать, поскольку оригинал на площади Синьории, очень известный шедевр Микеланджело, разрушался, и его хотели перенести в помещение».

Это лишь первый шаг более крупного реставрационного проекта в тосканском городе. Так, планируют обновить скульптуры на площади Синьории. Работа там начнется в следующем году.

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