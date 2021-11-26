Знаменитую церковь в Вифлееме почти отреставрировали

Бесценная мозаика снова сияет в лучах солнца. В Базилике Рождества Христова завершается масштабная реставрация. Древний храм..

Бесценная мозаика снова сияет в лучах солнца. В Базилике Рождества Христова завершается масштабная реставрация. Древний храм в Вифлееме до этого не ремонтировали почти 600 лет.

Считается, что базилика построена над местом рождения Иисуса. Её фундамент заложили в начале IV века.

[туристка из Германии]:

«Ремонт сделан замечательно, а мозаики словно ожили. И фрески, и колонны теперь очень красивые. Сейчас церковь оставляет впечатление прямо противоположное тому, что было раньше».

Работы начались восемь лет назад. Тогда церковь была в плачевном состоянии.

[Зиад аль-Баданк, глава комиссии по реставрации церкви]:«Крыша постоянно протекала, и дождевая вода лилась по стенам. Это навредило и стенам, и мозаике, и фрескам, даже пол пострадал».

Сначала отремонтировали крышу и заменили оконные рамы. Потом отреставрировали колонны и мозаику. За сотни лет она стала буквально чёрной от гари.

[Исса Талджие, священник]:

«Теперь можно рассмотреть мозаику, но раньше там было ничего не видно. Чёрным было всё: стены, окна и даже пол. Это была настоящая катастрофа, но теперь всё замечательно».

Базилика Рождества Христова – одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. На время реставрации её тоже не закрывали. Этот также единственный храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода.

Базилику начали строить в 320-х годах. Через 200 лет её уничтожил пожар. Современный вид этот храм обрёл в VI веке. Базилика принадлежит трём церквям – Иерусалимской, Римско-католической и Армянской.

Реставрацию ведут местные и зарубежные специалисты. Потрачено уже 15 миллионов долларов. Требуется ещё миллион 700 тысяч. Осталось отремонтировать южную стену храма и ещё немного поработать над мозаикой.

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