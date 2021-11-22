В Индии реставрируют 125-летнюю церковь
Это старейший католический храм в индийском Сринагаре. 30 лет он был закрыт, и здание пришло в..
Дата загрузки: 2021-11-22
Это старейший католический храм в индийском Сринагаре. 30 лет он был закрыт, и здание пришло в упадок. Сейчас здесь подходит к концу масштабная реставрация.
[руководитель реставрации]:
«Церкви 125 лет, и мы очень старательно всё восстанавливаем. Используем те же материалы, что и 125 лет назад».
Потолок в храме украшают деревом. Всё выполнено в традиционной технике кашмирских мастеров. Она называется «кхатамбанд».
Фундамент церкви заложили английские врачи-миссионеры Эрнест и Артур Нив. Здание построено из кирпича и камня. Оно отражает архитектуру колониальной эпохи Индии.
[житель Сринагара]:
«Хорошо, что реставрируют церкви и другие религиозные здания. Это снова привлечёт туристов и любителей истории».
Власти Сринагара обещают, что уже в это Рождество храм снова откроет двери для прихожан.
Короткая ссылка на эту страницу: