В Индии реставрируют 125-летнюю церковь

Это старейший католический храм в индийском Сринагаре. 30 лет он был закрыт, и здание пришло в..

Это старейший католический храм в индийском Сринагаре. 30 лет он был закрыт, и здание пришло в упадок. Сейчас здесь подходит к концу масштабная реставрация.

[руководитель реставрации]:

«Церкви 125 лет, и мы очень старательно всё восстанавливаем. Используем те же материалы, что и 125 лет назад».

Потолок в храме украшают деревом. Всё выполнено в традиционной технике кашмирских мастеров. Она называется «кхатамбанд».

Фундамент церкви заложили английские врачи-миссионеры Эрнест и Артур Нив. Здание построено из кирпича и камня. Оно отражает архитектуру колониальной эпохи Индии.

[житель Сринагара]:

«Хорошо, что реставрируют церкви и другие религиозные здания. Это снова привлечёт туристов и любителей истории».

Власти Сринагара обещают, что уже в это Рождество храм снова откроет двери для прихожан.

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