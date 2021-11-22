Телеканал NTD

В Индии реставрируют 125-летнюю церковь

В Индии реставрируют 125-летнюю церковь

Это старейший католический храм в индийском Сринагаре. 30 лет он был закрыт, и здание пришло в..

Дата загрузки: 2021-11-22

Это старейший католический храм в индийском Сринагаре. 30 лет он был закрыт, и здание пришло в упадок. Сейчас здесь подходит к концу масштабная реставрация.

[руководитель реставрации]:
«Церкви 125 лет, и мы очень старательно всё восстанавливаем. Используем те же материалы, что и 125 лет назад».

Потолок в храме украшают деревом. Всё выполнено в традиционной технике кашмирских мастеров. Она называется «кхатамбанд».

Фундамент церкви заложили английские врачи-миссионеры Эрнест и Артур Нив. Здание построено из кирпича и камня. Оно отражает архитектуру колониальной эпохи Индии.

[житель Сринагара]:
«Хорошо, что реставрируют церкви и другие религиозные здания. Это снова привлечёт туристов и любителей истории».

Власти Сринагара обещают, что уже в это Рождество храм снова откроет двери для прихожан.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...