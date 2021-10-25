Стада овец заполонили центр Мадрида

Стада овец идут прямо по центру Мадрида. Здесь пролегает древний миграционный маршрут. Каждую осень этим путём..

Стада овец идут прямо по центру Мадрида. Здесь пролегает древний миграционный маршрут. Каждую осень этим путём пастухи гнали скот на южные пастбища.

Правда, какое-то время овец не пускали в центр столицы, и они шли в обход. В 1994 году запрет отменили.

[Мигель Гонсалес, фермер]:

«Мы возрождаем королевские маршруты для скота. По ним гнали скот через всю Испанию – от области Кастилия-Леон до Эстремадуры и даже Андалусии».

Прогон скота превращается в праздник традиционной культуры с песнями и танцами.

[туристка]:

«Чудесно. Я приезжаю каждый год и в этот раз впервые взяла с собой ребёнка. Он прекрасно провёл время».

Фермеры перегоняют скот на дальние пастбища уже 800 лет. Миграционные маршруты протянулись на 125 километров по всей Испании. Мешать никто не имеет права. Пастухам приходится перегонять до миллиона овец.

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