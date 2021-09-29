Глава ЕЦБ отклонила опасения по поводу инфляции

Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард не считает глобальное повышение уровня инфляции серьёзной проблемой. По её словам,..

[Кристин Лагард, глава ЕЦБ]:

«Низкий уровень инфляции в прошлом году и высокий в этом в среднем – такие же, как и инфляция 2019 года до пандемии. То есть уровень цен сейчас примерно такой же, как если бы инфляция оставалась стабильной на своем допандемическом уровне».

Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард не считает глобальное повышение уровня инфляции серьёзной проблемой. По её словам, рост цен в мире – это временное явление, вызванное пандемией. Вскоре всё нормализуется.

По словам Лагард, как только влияние пандемии прекратится, инфляция пойдёт на спад.

[Кристин Лагард, глава ЕЦБ]:

«Теперь мы следим за развитием ситуации. Но пока не видим никаких признаков того, что повышение уровня инфляции становится масштабным явлением».

Своё заявление она сделала на онлайн-конференции в Германии.

Экономическая ситуация в этой европейской стране продолжает стабилизироваться. Так, согласно опросам, индекс потребительских настроений на октябрь вырос до самого высокого уровня за полтора года.

Это признак того, что с ростом покупательской способности домохозяйства продолжают поддерживать восстановление в крупнейшей экономике Европы.

[Рольф Буркл, экономист]:

«В сентябре потребительские настроения улучшились. Особенно резко выросли ожидания доходов, которые достигли докризисного уровня»..

Потребители стали более оптимистичными в свете снижения числа заражённых коронавирусом. Четвёртая волна пандемии оказалась не такой серьёзной, как многие опасались.

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