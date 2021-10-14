В Европе – рекордно высокие цены на энергоносители

Цены на энергоносители продолжают будоражить европейские страны, а также вызывать колебания на мировых рынках. Уже всерьёз..

Цены на энергоносители продолжают будоражить европейские страны, а также вызывать колебания на мировых рынках. Уже всерьёз заговорили о зимнем топливном кризисе.

В Европе цены на природный газ взлетели почти на 600%. В основном, из-за опасений, что нынешних запасов не хватит на зиму.

Нынешний кризис уже привёл к спаду промышленного производства. Кроме того, европейским потребителям пришли большие счета за отопление.

Пока непонятно, вызовет ли рост цен на энергоносители инфляцию или повышение процентных ставок. И эта неуверенность сама по себе уже отразилась на мировых фондовых рынках и стоимости акций в Европе.

ЕС импортирует 90% природного газа. Он жалуется, что Россия пока не увеличила объёмы поставок, как это сделал другой основной поставщик Евросоюза – Норвегия.

В «Газпроме» отмечают, что планируют увеличить поставки, однако в настоящее время компания нацелена на наполнение внутренних хранилищ. Она говорит, что приоритет будет отдавать российскому рынку, поскольку ожидается холодная и снежная зима.

При этом некоторые парламентарии ЕС говорят, что «Газпром» не увеличивает объёмы поставок, чтобы добиться одобрения нового газопровода «Северный поток-2». По нему российский газ будет поступать в Германию. США и некоторые европейские страны выступают против этого проекта, заявляя, что он сделает ЕС ещё более зависимым от российского топлива.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики сообщила, что газовые подземные хранилища по всей Европе заполнены более чем на 75%, и этого достаточно для того, чтобы пережить зиму. Но всё же эти запасы находятся на 10-летнем минимуме.

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