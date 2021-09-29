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Премьера фильма о Джеймсе Бонде прошла в Лондоне

Премьера фильма о Джеймсе Бонде прошла в Лондоне

Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде прогремела в Лондоне. Здесь звёзды первой величины, включая обладателей..

Дата загрузки: 2021-09-29

Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде прогремела в Лондоне. Здесь звёзды первой величины, включая обладателей «Оскара», и даже члены британской королевской семьи.

Это самое масштабное светское мероприятие в Британии с тех пор, как началась пандемия.

Фильм «Не время умирать» стал пятым, в котором снялся Дэниел Крейг. Для актёра он также последний. Он снимался в бондиане дольше всех остальных агентов 007. Но на вопрос о том, как он повлиял на своего персонажа, он отвечает с истинной британской сдержанностью.

[Дэниэл Крейг, актёр]:
«Думаю, пусть люди это сами решат. Оставляю это им».

[журналистка]:
«Что посоветуете своему преемнику?»

[Дэниэл Крейг, актёр]:
«Сделай это по-своему. Это главное».

[журналистка]:
«О чём больше всего будете скучать?»

[Дэниэл Крейг, актёр]:
«О людях, людях, с которыми я работал. По ним я на самом деле буду скучать. Это большой творческий совместный процесс, и нет ничего похожего на него».

Вместе с Крейгом на красной дорожке – Леа Сейду. В фильме она играет жену Джеймса Бонда.

[Леа Сейду, актриса]:
«Мы действительно старались выложиться по максимуму, мы вложили душу в этот фильм, он потрясающий, и я надеюсь, что он понравится людям».

Режиссёр фильма говорит, что сегодня самое сложное – придумать интересный сюжет, ведь это уже 25 фильм бондианы.

[Кэри Фукунага, режиссёр]:
«Я думаю, сложнее всего было просто придумать хорошую историю. У нас было очень мало времени, чтобы сделать это, и я очень горжусь тем, что мы придумали. Я думаю, людям она очень понравится».

Премьеру фильма откладывали три раза. Изначально его должны были показать в апреле 2020 года. Однако в то время кинотеатры закрыли свои двери из-за пандемии.

Фильм обошёлся в 200 миллионов долларов. При этом ожидают больших кассовых сборов. Последние два фильма серии принесли создателям 880 миллионов и миллиард соответственно.
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