Оппозиция Кубы объявила дату масштабных протестов

Оппозиция Кубы созвала на 15 ноября народные выступления. В этот день страна планирует снова открыть свои..

Оппозиция Кубы созвала на 15 ноября народные выступления. В этот день страна планирует снова открыть свои двери для туристов.

Власти острова говорят, что демонстрации будут незаконными, и что их организовывают США. Вашингтон в свою очередь грозит новыми санкциями, если кого-то из активистов арестуют.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс написал в Твиттере, что Соединённые Штаты стоят на стороне кубинцев и поддерживают их право на свободное выражение и мирные собрания.

В последнее время посольство США на Кубе освещало в социальных сетях случаи задержания и заключения нескольких кубинских активистов. Аресты начались после 11 июля, когда здесь прошли крупнейшие за десятилетия антиправительственные демонстрации.

Тем временем, кубинский президент обвинил посольство США в Гаване в разжигании беспорядков.

[Мигель Диас-Канель, президент Кубы]:

«Некоторые представители американского правительства настаивают в социальных сетях, что Куба нарушает права человека. Посольство США на Кубе действует по своим сценариям и активно пытается подорвать порядок в стране».

Поводом для масштабных протестов летом стала нехватка продуктов питания и медикаментов на фоне пандемии. Власти подавили выступления буквально за несколько дней. Сообщается, что многие были арестованы.

Короткая ссылка на эту страницу: