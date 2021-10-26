Оппозиция Кубы объявила дату масштабных протестов
Оппозиция Кубы созвала на 15 ноября народные выступления. В этот день страна планирует снова открыть свои..
Дата загрузки: 2021-10-26
Власти острова говорят, что демонстрации будут незаконными, и что их организовывают США. Вашингтон в свою очередь грозит новыми санкциями, если кого-то из активистов арестуют.
Спикер Госдепартамента США Нед Прайс написал в Твиттере, что Соединённые Штаты стоят на стороне кубинцев и поддерживают их право на свободное выражение и мирные собрания.
В последнее время посольство США на Кубе освещало в социальных сетях случаи задержания и заключения нескольких кубинских активистов. Аресты начались после 11 июля, когда здесь прошли крупнейшие за десятилетия антиправительственные демонстрации.
Тем временем, кубинский президент обвинил посольство США в Гаване в разжигании беспорядков.
[Мигель Диас-Канель, президент Кубы]:
«Некоторые представители американского правительства настаивают в социальных сетях, что Куба нарушает права человека. Посольство США на Кубе действует по своим сценариям и активно пытается подорвать порядок в стране».
Поводом для масштабных протестов летом стала нехватка продуктов питания и медикаментов на фоне пандемии. Власти подавили выступления буквально за несколько дней. Сообщается, что многие были арестованы.
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