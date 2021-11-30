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В Вене начался седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

В Вене начался седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

В понедельник в Австрии начался седьмой раунд переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки. Участвуют с одной..

Дата загрузки: 2021-11-30

В понедельник в Австрии начался седьмой раунд переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки. Участвуют с одной стороны иранское правительство, с другой – представители международной пятёрки из России, Великобритании, Германии, Китая и Франции.

США участия не принимают, поскольку в 2018 году вышли из соглашения. Однако для отдельных консультаций в Вене присутствует спецпосланник США по Ирану.

Российскую сторону представляет постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иранская сторона до начала переговоров объявила, что хочет сконцентрироваться на вопросе отмены всех американский и европейских санкций, введённых с 2017 года. По словам западных дипломатов, это требование нереалистичное.

А вот многие жители Ирана считают, что это главное условие для успешных переговоров.

[житель Ирана]:
«Не может быть всё односторонним. В мире всё двустороннее. Вы что-то уступаете и что-то получаете взамен».

[житель Ирана]:
«Мы не отступим. Если санкции отменят, это будет хорошо для обеих сторон, не только для одной».

С апреля по июнь прошло шесть раундов непрямых переговоров. Новый начинается после перерыва, связанного с президентскими выборами в Иране.

В течение полугода в Вене звучали заявления, что прогресс есть. Однако участникам пока не удалось добиться основной цели – возвращения к сделке в её первоначальном виде.
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