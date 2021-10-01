Саркози признан виновным, но в тюрьму не сядет

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году в тюрьме. Суд в Париже признал его виновным..

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году в тюрьме. Суд в Париже признал его виновным в незаконном финансировании его избирательной кампании 2012 года, когда он баллотировался на второй срок.

При этом 66-летний Саркози вряд ли попадёт в тюрьму. Он будет подавать апелляцию, что автоматически отсрочит заключение. Кроме того, судья сказал, что экс-президент сможет отсидеть положенный срок дома с электронным браслетом.

Примечательно, что прокуратура требовала для него год заключения, включая шесть месяцев условно. Однако суд вынес более строгий приговор.

Следствие пришло к выводу, что Саркози потратил на свою избирательную кампанию 43 миллиона евро. Это почти в два раза больше, чем установленный лимит.

[Тьерри Эрзог, адвокат Николя Саркози]:

«Наказание оказалось серьёзнее, чем требовали прокуроры. Это довольно необычно. Человека, которого я имею честь защищать, приговорили к максимальному наказанию. Я уверен, что быстро подать апелляцию не будет проблемой».

Это уже второй приговор для экс-президента. В марте суд признал его виновным в деле о коррупции и торговле влиянием. Тогда ему дали три года, два из которых – условно.

При этом его ждёт ещё один суд о возможном ливийском финансировании его кампании.

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