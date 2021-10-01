Почти пол-Аргентины живёт за чертой бедности

Аргентинец Эдуардо Родригес изо дня в день борется за выживание. Он живёт с женой и двумя..

Аргентинец Эдуардо Родригес изо дня в день борется за выживание. Он живёт с женой и двумя детьми в маленьком доме в пригороде Буэнос-Айреса. Здесь нет ни газа, ни воды. Умываться приходится из бочки во дворе.

Подобная участь постигла многих. За чертой бедности живут двое из каждых пяти аргентинцев. Страна погрузилась в экономический кризис в 2018 году. Пандемия ухудшила ситуацию.

Родригес работает только два дня в неделю на овощном рынке.

[Эдуардо Родригес, житель Ломас-де-Саморы]:

«С работой теперь проблема. Нам очень тяжело, но нужно справиться. Нет другого выхода. Нужно приходить сюда и быть кормильцем своей семьи».

Мужчина зарабатывает примерно 60 долларов в месяц. При этом минимальная зарплата в Аргентине – 195 долларов. Торговцы также дают Родригесу немного овощей. Его жена получает долларов 70. Примерно такую же субсидию платит государство. Но этих денег всё равно недостаточно для семьи из четырёх человек.

[Эухения Гонсалес, жительница Ломас-де-Саморы]:

«Это только на еду. Иногда нам хватает на жизнь. Мы не купаемся в роскоши, но и не голодаем. Однако найти деньги на одежду детям очень трудно».

В свободное время Родригес учит играть в футбол детей и подростков из бедных семей. Он вдохновляет их к стремиться к профессиональной карьере. Об этом сам когда-то мечтал как о спасении от бедности.

[Эдуардо Родригес, житель Ломас-де-Саморы]:

«Мне нравится быть с детьми. И я делаю это безвозмездно, мне не платят. Честно говоря, это занятие изо дня в день морально поддерживает меня».

Аргентина переживает экономический кризис каждое десятилетие. В стране растут цены, падает курс песо, становится больше бедных и безработных.

Короткая ссылка на эту страницу: