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Призыв на кроссовках: как игрок НБА просит Пекин прекратить насильственное извлечение органов

Призыв на кроссовках: как игрок НБА просит Пекин прекратить насильственное извлечение органов
Фото @EnesKanter «Остановить изъятие органов в Китае»
Призыв на кроссовках: как игрок НБА просит Пекин прекратить насильственное извлечение органов

Американский баскетболист Энес Кантер, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс», раскритиковал Пекин за масштабные убийства узников совести ради их органов.

Он активизировал свою кампанию в социальных сетях. На всех своих страницах в Twitter, Facebook и Instagram он написал «Прекратите убивать ради органов. Это преступление против человечности».

Кантер также опубликовал фото своей спортивной обуви, на которой изображён врач с окровавленным органом в руках. На них же написано «Остановить изъятие органов в Китае».

Сообщения о том, что в Китае у живых узников совести извлекают органы и продают их на рынке трансплантации, впервые появились в 2006 году. В том же году несколько свидетелей обратились к изданию Epoch Times, чтобы пролить свет на эту незаконную практику.

В 2019 году Трибунал по Китаю в Лондоне по результатам годичного расследования подтвердил эти обвинения.

Основной источник органов по мнению трибунала – приверженцы Фалуньгун (другое название – Фалунь Дафа). Эту мирную медитативную практику преследуют в Китае с 1999 года.

По мнению некоторых экспертов, медицинское и международное сообщество закрывает на это глаза в страхе лишиться экономических выгод.

За последние два года НБА дважды страдала от гнева Пекина, когда пыталась встать на защиту прав человека.

В октябре 2019 года из-за твита бывшего генерального менеджера Houston Rockets, который поддержал продемократические протесты в Гонконге, НБА потеряла основных китайских спонсоров. Кроме того, китайская государственная телекомпания CCTV и интернет-гигант Tencent, заключивший пятилетний контракт на трансляцию игр НБА, временно прекратили транслировать игры НБА.

А в октябре Кантер опубликовал в Твиттере двухминутное видео, в котором говорилось о подавлении режимом свободы вероисповедания в Тибете. После этого Tencent снова прекратил прямые трансляции игр, но теперь уже только «Бостон Селтикс».

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