На МКС прибыл новый экипаж из четырёх астронавтов

Тёплая встреча после 21 часа полёта в космосе. На борту МКС приветствуют новый экипаж. Капсула Crew..

Тёплая встреча после 21 часа полёта в космосе. На борту МКС приветствуют новый экипаж. Капсула Crew Dragon под названием «Выносливость» доставила на орбитальную станцию четырёх астронавтов.

Это американцы Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства – немец Маттиас Маурер. Все, кроме Маршбёрна, в космосе впервые. Экипаж пробудет на МКС полгода.

Полёт Crew Dragon проходил в автоматическом режиме. Однако командир корабля Раджа Чари и пилот Томас Маршбёрн следили за работой всех систем и в случае сбоя были готовы взять управление на себя.

В какую-то минуту они заметили проплывающий мимо предмет, но из центра управления полётами сообщили, что опасности нет.

[Раджа Чари, астронавт НАСА]:

«Было здорово приступить к работе с капсулой. Думаю, нам всем нравится летать. Всё прошло намного лучше, чем можно было представить. Изумительные и прекрасные ощущения. Приятно видеть и чувствовать, как реагируют двигатели, и как это отражается на дисплеях».

На МКС новый экипаж встретили россияне Пётр Дубов и Антон Шкаплеров, а также американец Марк Ванде Хай. Четверо других участников экспедиции покинули орбитальную станцию 8 ноября.

Экипаж МКС вскоре примет туристов. Первая группа прибудет в начале декабря на «Союзе», вторую доставит в феврале корабль компании SpaceX.

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