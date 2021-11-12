На МКС прибыл новый экипаж из четырёх астронавтов
Тёплая встреча после 21 часа полёта в космосе. На борту МКС приветствуют новый экипаж. Капсула Crew..
Дата загрузки: 2021-11-12
Это американцы Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства – немец Маттиас Маурер. Все, кроме Маршбёрна, в космосе впервые. Экипаж пробудет на МКС полгода.
Полёт Crew Dragon проходил в автоматическом режиме. Однако командир корабля Раджа Чари и пилот Томас Маршбёрн следили за работой всех систем и в случае сбоя были готовы взять управление на себя.
В какую-то минуту они заметили проплывающий мимо предмет, но из центра управления полётами сообщили, что опасности нет.
[Раджа Чари, астронавт НАСА]:
«Было здорово приступить к работе с капсулой. Думаю, нам всем нравится летать. Всё прошло намного лучше, чем можно было представить. Изумительные и прекрасные ощущения. Приятно видеть и чувствовать, как реагируют двигатели, и как это отражается на дисплеях».
На МКС новый экипаж встретили россияне Пётр Дубов и Антон Шкаплеров, а также американец Марк Ванде Хай. Четверо других участников экспедиции покинули орбитальную станцию 8 ноября.
Экипаж МКС вскоре примет туристов. Первая группа прибудет в начале декабря на «Союзе», вторую доставит в феврале корабль компании SpaceX.
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